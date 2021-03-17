Пьяного водителя, погубившего трех человек в Воронеже, отправили под суд

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

31-летнего воронежца обвинили в смерти людей из-за нарушения правил дорожного движения в состоянии опьянения (п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ). Коминтерновский районный суд может отправить лихача на 15 лет в тюрьму.

4 октября 2020 этот мужчина был за рулем «Тойоты Краун». Примерно в 22:20 на Московском проспекте он мог проехать мимо стоящего на проезжей части автомобиля «Лифан» - тот ранее попал в ДТП. Однако пьяный водитель не сориентировался и протаранил «Лифан».

Китайский автомобиль в свою очередь вылетел в два находящихся спереди автомобилями: «Вольво» и «Киа Рио».

По принципу домино «Киа Рио» наехал на пешехода. Тем временем, автомобиль «Тойота Краун» допустил столкновение также с автомобилями, двигавшимися в попутном направлении: «Шкода Рапид», «ВАЗ 21121» и припаркованным у проезжей части автомобилем «Тойота».

- В результате ДТП две 22-летние девушки, находившиеся в салоне автомобиля «Лифан», а также находившийся около автомобиля «Киа Рио» 27-летний мужчина от полученных травм скончались, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

После ДТП водитель автомобиля «Тойота Краун» не стал проходить медицинское освидетельствование на опьянение. Ранее мужчину не раз штрафовали за превышение скорости.