В Воронежской области прошел суд над иностранцами-фальшивомонетчиками

Грибановский районный суд вынес приговор двум гражданам сопредельного государства, 33 и 37-лет. Их обвинили в использовании фальшивых денег (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 186 УК РФ). 33-летний фальшивомонетчик получил 4 года колонии строгого режима, а его 37-летний подельник - 3 года и 6 месяцев колонии особого режима.

В декабре 2019 года 33-летний мужчина в Нижнем Новгороде купил одиннадцать поддельных купюр номиналом 5000 рублей. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

В январе 2020-го мужчина использовал часть фальшивок при оплате повседневных товаров, продуктов и спиртного в Нижнем Новгороде и в Воронежской области.

С одной поддельной 5-тысячной банкнотой он отправился в Московскую область, где встретился с 37-летним приятелем. Он предложил ему использовать фальшивку в Воронежской области.

В поселке Грибановский попытались закупиться в очередном магазине, однако продавцы, распознав признаки подделки, вызвали полицию. Оперативники задержали фальшивомонетчиков на посту ДПС.