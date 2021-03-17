Бывшему вице-мэру Воронежа Алексею Антиликаторову предъявили обвинение в получении взятки

Алексей Антиликаторов Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

По предварительным данным, бывшему вице-мэру Воронежа Алексею Антиликаторову предъявили окончательное обвинение в получении крупной взятки (ч.6 ст.290 УК РФ). Об этом 17 марта «КП-Воронеж» сообщил собственный источник в правоохранительных органах. Подробности дела пока не раскрываются. Вероятнее всего, уже в апреле оно должно уйти в суд.

Ранее в Ленинском районном суде до 17 марта продлили домашний арест Алексею Антиликаторову. Напомним, он занимал пост руководителя «Агентства по инновациям и развитию» до скандала со взяткой в 1,5 миллиона рублей. Эти деньги Антиликаторов, по версии следствия, весной 2018 года получил от бизнесмена за разрешение на размещение ярмарки на проспекте Патриотов. Сам вице-мэр признает, что получил только часть взятки в размере 750 тысяч рублей.

За получение взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ бывший чиновник может заплатить штраф от 3 до 5 миллионов, или и вовсе выложить 80 и 100-кратный размер взятки, а то и сесть за решетку на срок от 8 до 15 лет.