Мошенники оформили на жительницу Воронежа кредит на 600 тысяч рублей

45-летняя жительница Воронежа испугалась, когда услышала по телефоне от сотрудников службы безопасности банка, что на нее оформлен кредит. Конечно же, она поспешила отменить заявку. Почему отменяется операция путем оформления новой, женщина, видимо, даже не подумала. Жительница Воронежа сама сообщила мошенникам коды из смс.

Позже ей снова позвонили преступники и представились уже сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили, что некие аферисты теперь уже оформили на женщину кредит и ей необходимо сообщить «код защиты», чтобы те не завладели ее деньгами.

Женщина вновь поверила и продиктовала все данные. Так мошенники перевели 600 тысяч рублей. Женщина, осознав что ее обманули, обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам быть бдительнее и тщательно перепроверять всю информацию.