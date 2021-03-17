В Воронеже на пляже у парка «Дельфин» вандалы разломали деревянные навесы, чтобы пожарить шашлыки

Фото: администрация парка "Дельфин"

На диком пляже у северной границы воронежского парка «Дельфин» вандалы разломали деревянные навесы в форме «грибков». Об этом 17 марта рассказала администрация парка.

Фото: администрация парка "Дельфин"

Осенью 2020 года конструкции специально перенесли на дикий пляж. Об этом очень просили местные жители, которые привыкли в теплое время года отдыхать и загорать в этом месте. Но простоять им было суждено не долго..

- Сегодня утром перед нашими глазами открылась эта картина. Все пляжные «грибки» сломаны. Зачем? А чтобы соорудить себе мангал для жарки мяса. Честно говоря, это уже просто какое-то варварство, реально не хватает цензурных слов, чтобы как-то комментировать, - написали представители парка. - Пожалуйста, давайте бережно и ответственно относиться к тому, что нас окружает, давайте уважать труд и старания других людей, давайте вместе сделаем наш парк местом, где хочется быть и куда хочется возвращаться!

Напомним, к 1 мая планируется открыть первую часть обновленного парка «Дельфин». Ранее мы показывали, как эта территория будет выглядеть после реконструкции.