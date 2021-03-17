Борис Петин. Фото: с сайта Воронежского областного суда.

Во вторник, 16 марта, на 83 году жизни умер бывший председатель Воронежского областного суда Борис Петин. Борис Иванович руководил главной региональной судебной инстанции с 1983 по 1985 годы, а затем с 1989-го по 2005-й. В 1995 году получил звание «Заслуженного юриста Российской Федерации».

Борис Петин родился 17 сентября 1938 года в селе Ячейка, Эртильского района. Юридическую карьеру начал с 1967 года. Сначала работал старшим следователем спецпрокуратуры Свердловска. В 1972 году его избрали на должность судьи Центрального районного суда Воронежа, в 1976 году Борис Иванович стал его председателем.

В конце 1980 года Бориса Петина назначили заместителем председателя Воронежского областного суда г. Воронежа. С 1981-го по июнь 1983 гг. он работал заместителем заведующего отделом обкома КПСС. С 1985-го по 1989 год возглавлял отдел юстиции Воронежского облисполкома.

Коллеги вспоминают Бориса Петина как настоящего профессионала, человека мудрого, с высокими моральными принципами.

Коллектив Воронежского областного суда выражает глубокие соболезнования родным и близким Бориса Ивановича.