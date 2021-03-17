В списке памяти погибших от коронавируса медиков появилось имя еще одного врача из Воронежской области

В созданном медиками «Списке памяти» погибших от коронавируса коллег 17 марта появилось имя Олега Ездакова. 55-летний врач общей практики жил в городе Лиски и работал в местной районной больнице. Официального подтверждения, что Олег Владимирович скончался от осложнений после COVID-19, пока нет. Мы направили запрос в пресс-службу регионального департамента здравоохранения.

Ранее в марте список пополнился еще трем фамилиями воронежских врачей. В скорбный файл внесли имена 46-летней медсестры военного госпиталя Воронежа Нелли Шемелиной, 54-летнего врача общей практики Новохоперской райбольницы Аркадия Шкварука, 72-летней медсестры эндокринологического кабинета Панинской райбольбницы Зои Сурковой.

Напомним, что региональное управление Роспотребнадзора сообщило: на утро 17 марта в Воронежской области диагноз «коронавирус» поставили 215 пациентам. Общее число заболевших с начала эпидемии достигло 72 248 человек.