Молодожены из Воронежской области сыграли свадьбу в традиционном русском стиле

Как вам такая свадьба?
Фото: управление ЗАГС Воронежской области, ВКонтакте.
В острогожском ЗАГС в канун празднования широкой Масленицы прошли церемонии регистрации брака в русских традициях с народными обрядами. На масленичной неделе сыграть свадьбы решили 3 пары.
- Среди них Александр Козарезов и Ирина Барабашова. Они познакомились более 10 лет назад. Для них выбор даты был не случайным. По народным приметам свадьба на масленичную неделю сулила удачу в жизни влюбленных, спокойствие и размеренность в отношениях. Выпавший в день празднества снег был знаком благословения, - отмечают в управлении ЗАГС Воронежской области.
Молодоженов угостили и блинами - главным атрибутом Масленицы
Фото: управление ЗАГС Воронежской области, ВКонтакте.
Все брачные обычаи - основа для крепкой семейной жизни. Во время необычной церемонии сотрудники отдела ЗАГС рассказали о таких старинных поверьях, а также угостили молодоженов блинами - главным атрибутом Масленицы. С давних времен они считались символом Солнца, урожая, а также счастливых браков и здоровых детей.