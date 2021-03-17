В Воронеже ревнивец пригласил соперника в гости и ударил его ножом в живот

Алкоголь усилил ревность, и хозяин пьяного застолья ударил гостя ножом. Фото: из архива «КП»

В ночь на вторник, 16 марта, в микрорайоне Боровое на улице Федора Тютчева посиделки с выпивкой закончились кровавой расправой.

22-летний местный житель пришел в гости к своему 24-летнему знакомому. Молодые люди выпили, и, как часто бывает, начались взаимные претензии. Хозяин приревновал гостя к общей знакомой. Схватил кухонный нож и пырнул его в живот. А потом убежал.

Приехавшие на сообщение о ЧП из больницы (туда доставили раненого) полицейские достаточно быстро задержали 24-летнего мужчину в микрорайоне Шилово. Он признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до десяти лет лишения свободы).