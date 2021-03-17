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Общество17 марта 2021 14:44

В Воронежской области на диспансеризацию допустят только переболевших или привитых от ковида

Это должно быть подтверждено документально
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Без прививки на профосмотр не допустят

Фото: из архива «КП»

В Воронежской области с 9 марта возобновились профилактические медосмотры и плановая диспансеризация взрослых. Однако для допуска к ней необходимо иметь документ о проведенной прививке от коронавируса или справку, подтверждающую перенесенное не более трех месяцев назад заболевание с отрицательным последним ПЦР-тестом на него.

Порядок прохождения медосмотров остается прежним, но при строгом соблюдении мер противоэпидемической безопасности.