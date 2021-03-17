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Происшествия17 марта 2021 14:43

В Воронежской области пассажир напал с ножом на таксиста

Налетчик забрал всю выручку и спрятал в свой ботинок
Олег ИВАНОВ
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Тот самый нож

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

16 марта на 55-летнего таксиста из села Ростоши Эртильского района напал грабитель. В автомобиле «Лада Гранта» налетчик, угрожая ножом, отобрал 2700 рублей и сбежал в лес.

По следам на снегу оперативники выследили грабителя и задержали его. Деньги мужчина спрятал в ботинок. Сотрудники ДПС, также прибывшие на подмогу, пройдя по маршруту преследования, обнаружили в снегу нож, с которым был совершен разбой.

От кого грабитель пытался так спрятать деньги?

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

- Задержанным оказался 30-летний местный житель, ранее судимый за совершение имущественных преступлений. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Криминал