В Воронежской области пассажир напал с ножом на таксиста

Тот самый нож Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

16 марта на 55-летнего таксиста из села Ростоши Эртильского района напал грабитель. В автомобиле «Лада Гранта» налетчик, угрожая ножом, отобрал 2700 рублей и сбежал в лес.

По следам на снегу оперативники выследили грабителя и задержали его. Деньги мужчина спрятал в ботинок. Сотрудники ДПС, также прибывшие на подмогу, пройдя по маршруту преследования, обнаружили в снегу нож, с которым был совершен разбой.

От кого грабитель пытался так спрятать деньги? Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

- Задержанным оказался 30-летний местный житель, ранее судимый за совершение имущественных преступлений. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.