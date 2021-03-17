В Воронеже УК увеличила вознаграждение за информацию о поджигателях автомобиля многодетной семьи

Момент преступления Фото: Кадр видео

Учредители управляющей компании «Вест-1» увеличили со 100 до 200 тысяч рублей вознаграждение за информацию о поджигателях автомобиля на территории дома №84 по улице Ломоносова. Ранее мы уже писали, что озвученная сумма будет выплачена после задержания поджигателей полицией.

- С момента объявления вознаграждения к нам поступило несколько звонков от неравнодушных жителей, однако, точной информации, которая могла бы помочь следствию, к сожалению, предоставлено не было. Мы по-прежнему уверены, что преступление не должно остаться безнаказанным. Призываем всех граждан проявить инициативу и поделиться сведениями о личностях поджигателей. Анонимность гарантируется, - отметил генеральный директор ГК «Проект Инвест» Антон Непомящий.

Напомним, ЧП случилось 20 января примерно в час ночи в жилом комплексе «Университетский парк». Двое мужчин облили горючей жидкостью автомобиль «Лада Гранта» и подожгли его. Машина, принадлежащая местной многодетной семье, сгорела дотла. Позже появились фото предполагаемых поджигателей. Уже возбуждено уголовное дело.

Хозяин легковушки, доцент ВГУ, предполагает, что произошедшее может быть связано с его деятельностью как преподавателя (месть за «двойки») или же с конфликтом с управляющей компанией ООО «Вест-1», от услуг которой они хотели отказаться и объявили собрание собственников. Однако в УК заявили, что не имеют отношения к совершенному преступлению.

Ранее жильцам дома № 84 по улице Ломоносова в начале января пришли платежки за отопление с космическими цифрами - к примеру, за квартиру в 30 квадратных метров - больше 10 тысяч рублей, а за жилплощадь в 75 «квадратов» - более 23 тысяч. В результате прокуратура потребовала сделать жильцам дома перерасчет. А в отношении директора УК возбудили административное дело по части 2 ст. 14.6 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка регулирования тарифов».