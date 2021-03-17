17 марта в Воронеже пройдут рейды по выявлению тонированных автомобилей. Инспекторы будут останавливать автомобилистов и проверять, достаточно ли стекла их машин пропускают света, согласно требованиям технического регламента.

Затемнения будут проверять с помощью специальных приборов на светопропускную способность.

- Если прибор подтвердит превышение допустимого уровня затемнения, водитель будет привлечён к административной ответственности ( 12.5 ч. 3.1 КоАП РФ). Штраф за управление автотранспортом, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств (70% и меньше) - 500 рублей, - напоминают в ГУ МВД по Воронежской области.

За 2 месяца 2021 года в Воронеже к административной ответственности за «тонировку» привлекли уже более 100 водителей.