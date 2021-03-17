Руководители воронежского «Факела» просят отпустить болельщиков пораньше с работы на матч с «Иртышом»

Так выглядит необычная служебная записка. Фото: с сайта ФК "Факел"

Стало известно время начала домашнего матча «Факела» с омским «Иртышом». Игра стартует 24 марта в 15.00.

Время для болельщиков крайне неудобное – будний день, когда у большинства работа в разгаре. Руководители «Факела» предложили выход из положения. Работодателей призывают отпустить пораньше своих сотрудников, болеющих за нашу футбольную команду. И не засчитывать этот день как пропущенный.

Болельщикам предлагают скачать и распечатать служебную записку с факсимиле главного тренера команды Олега Василенко. В ней говорится: «От имени футбольного клуба «Факел» Воронеж просим Вас отпустить вашего сотрудника. Настоящим подтверждаю, что игра 32 тура первенства ФНЛ между «Факелом» и «Иртышом» состоится 24 марта в 15.00 на Центральном стадионе профсоюзов, и что команде как никогда нужна поддержка и присутствие на матче каждого болельщика».

Справку предлагают предъявить работодателю вместе с билетом на матч. Напомним, что и на прошедший матч с «Чертаново» болельщиков, которые по какой-то причине работали в воскресенье, просили отпустить по той же схеме. Тогда на стадион впервые за долгое время пришли более 4 тысяч человек.

Напомним, «Факел» после зимнего перерыва выиграл все четыре матча и поднялся из зоны вылета на 14 место. В ближайшую субботу, 20 марта, наша команда сразится на выезде с томской «Томью». Игра начнется в 11.00 по московскому времени.