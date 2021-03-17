Главврач воронежской райбольницы заступилась за анестезиолога, которого обвиняют в смерти пациентки

Вину врача определит суд Фото: из архива «КП»

Главный врач Поворинской районной больницы Светалана Овсянникова заступилась за своего подчиненного – 54-летнего врача-анестезиолога, которого обвиняют в смерти пациентки в апреле 2020 года. По версии следствия, находившийся на дежурстве врач без уважительной причины ушел с работы, в то время как должен был контролировать состояние тяжелой пациентки.

Светлана Овсянникова призвала журналистов не выносить «приговор» своему подчиненному заранее. Это – задача суда.

– Как руководитель, врач и человек выражаю соболезнования родным и близким умершей пациентки, - сказала Светлана Овсянникова, главный врач Поворинской районной больницы Воронежской области. - Считаю важным сказать, что погибшая пациентка поступила в приемное отделение больницы в крайне тяжелом состоянии. Бригада отделения анестезиологии и реанимации сразу же приступила к оказанию ей помощи. Дежурный врач отделения Аюбхон Рауфович Ахмедов выполнил сложную процедуру – катетеризацию подключичной вены справа. Данная медицинская манипуляция была сопряжена с серьезными рисками с учетом состояния больной и проведена им практически вслепую. При этом произошло неявное повреждение вены, что вызвало внутреннее кровотечение, которое никак себя не проявило. Данное осложнение встречается в 11% случаев, и полностью исключить его невозможно.

Главврач также отметила, что на тот момент анестезиолог в больнице был в единственном числе, и работал практически круглосуточно. Его коллега был в «красной зоне». Светлана Овсянникова добавила, что сама неоднократно доверяла Ахмедову жизнь своих родных и близких.

- Уверена, что многие пациенты и их родственники благодарны ему за помощь и могут сказать о нем только хорошее.