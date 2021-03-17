Госавтоинспекция предупреждает воронежских автомобилистов о гололеде на дорогах

Воронежские синоптики предупреждали, что на этой неделе весна вступает в свои права. Однако плюсовая температура в ближайшее время вновь уйдет. Нас ожидают дожди и мокрый снег, а как следствие - гололед на дорогах. Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают автомобилистов, что резкая смена погоды может спровоцировать аварийные ситуации.

- Водителям следует быть крайне внимательными и аккуратными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, увеличить дистанцию до движущихся впереди автомобилей, а также избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к дорожному происшествию, - сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.

Пешеходам также следует повысить внимание: при недостаточной видимости рекомендуется использовать светоотражающие элементы на одежде. Они значительно снижают риск возникновения ДТП.

- Уважаемые пешеходы, переходите проезжую часть только в установленных для перехода местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге светоотражающими элементами, особенно в темное время суток, - обращаются инспекторы.

Родителям же важно обезопасить детей в салоне транспортного средства. При перевозке ребят в возрасте до 7 лет используйте автокресла. С 7 до 11 лет - специальное детское удерживающее устройство или штатный ремень безопасности.