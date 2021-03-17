В Воронеже назначили глав двух районных управ

Виталий Поздняков. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В среду, 17 марта, депутаты Воронежской городской Думы согласовали кандидатуры глав управ Коминтерновского и Советского районов. Все 30 принимавших участие в голосовании слуг народа проголосовали «за».

Таким образом, главой управы Коминтерновского района официально стал 40-летний Виталий Поздняков. Собственно, он им уже был с 15 декабря 2020 года, только с приставкой и.о. Ранее Виталий Александрович был первым заместителем руководителя управы Ленинского района по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству. Новый руководитель управы женат, воспитывает двух детей.

А вот 40-летний Олег Копытин в должности и.о. главы управы Советского района пробыл несравнимо дольше – аж со 2 сентября 2019 года. И только теперь неприятная приставка отброшена. Ранее Олег Юрьевич руководил управой Левобережного района. Он также, как и его коллега, женат, воспитывает сына.

Олег Копытин. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Также на заседании городской Думы утвердили кандидатуры Галины Воробьевой на пост руководителя управления экологии. А Алексей Рыженин после одобрения депутатов стал начальником управления предпринимательства.