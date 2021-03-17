Гибель воронежского школьника подо льдом реки привела к возбуждению уголовного дела

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежское следственное управление СК возбудило уголовное дело о «Причинении смерти по неосторожности» по факту гибели подо льдом 8-летнего ребенка. Напомним, трагедия произошла на реке Тихая Сосна в Острогожском районе 7 февраля. Дети гуляли по поверхности водоема у села Гнилое, когда под ними треснул лед. Двум мальчикам удалось выбраться из полыньи, а одного, по словам его друзей, унесло течением.

Поиски ребенка продолжаются до сих пор, но пока не принесли результатов. Водолазы смогли обнаружить только сапог, который мог принадлежать школьнику.