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Происшествия17 марта 2021 11:20

Гибель воронежского школьника подо льдом реки привела к возбуждению уголовного дела

Тело не могут найти до сих пор
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Воронежское следственное управление СК возбудило уголовное дело о «Причинении смерти по неосторожности» по факту гибели подо льдом 8-летнего ребенка. Напомним, трагедия произошла на реке Тихая Сосна в Острогожском районе 7 февраля. Дети гуляли по поверхности водоема у села Гнилое, когда под ними треснул лед. Двум мальчикам удалось выбраться из полыньи, а одного, по словам его друзей, унесло течением.

Поиски ребенка продолжаются до сих пор, но пока не принесли результатов. Водолазы смогли обнаружить только сапог, который мог принадлежать школьнику.

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