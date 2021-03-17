В сгоревшей квартире нашли труп воронежца

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

В 20.15 16 марта в Воронеже на улице Новосибирской в доме №29 загорелась однокомнатная квартира. Дым охватил весь подъезд. Прибывшие на место ЧП пожарные вывели из дома 11 человек, в том числе четверых в масках спасаемого.

В квартире огонь повредил мебель и вещи на площади в 6 квадратных метров. В 20.28 пожар ликвидировали. При осмотре комнаты обнаружили труп 92-летнего мужчины. Причину его смерти выяснят судмедэксперты.

На тушении пожара были задействованы четыре. Всего к ликвидации пожара привлекалось 16 человек и 4 единицы техники.