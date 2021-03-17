В Воронеже менеджер обокрал международный интернет-магазин на 500 тысяч рублей

Нехитрую схему разработал в феврале 2020 года 24-летнй менеджер по работе с клиентами международного интернет-магазина «Вайлдберриз». Он заказывал через сайт компании, в которой работал, на имя других людей золотые изделия. Потом получал их и продавал в ломбарды.

- Общий ущерб от преступной деятельности менеджера составил более 500 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Советского района. – В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением крупного ущерба». Советский районный суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Это решение вступило в законную силу. Представители ООО «Вайлдберриз» имеют право обратиться с иском о взыскании нанесенного ущерба с осужденного.