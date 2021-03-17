Фото с сайта мэрии Воронежа

К 325-летию создания Военно-Морского флота России в воронежском музее Петровских кораблей открылся новый зал, посвященный кораблестроению на территории нашего края.

Напомним, музей «Петровские корабли» существует в Воронеже с 2019 года и посвящен истории нашего края, связанной с именем Петра Великого и началом кораблестроения. Осенью прошлого года он получил областной грант, который и позволил создать дополнительную экспозицию.

В новом зале «славы Русского флота» посетители познакомятся с точными копиями предметов по военно-морской тематике, узнают о людях, стоявших у истоков зарождения русского военного флота, и кораблях, построенных на воронежских верфях.

По словам создатели музея Сергея Наумова, следующей экспозицией может стать «Чижовская Слобода».