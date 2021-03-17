У воронежцев остался месяц на огневые работы

Пресс-служба регионального ГУ МЧС предупредила жителей Воронежской области о скором начале пожароопасного периода, когда все работы с использованием открытого огня будут запрещены.

- Если есть острая необходимость, провести какие-либо огневые работы – проводите их сейчас, не дожидаясь пожароопасного сезона, - отметили в ведомстве. - Это не значит, что мы разрешили жечь все и везде, это значит, что при необходимости, огневые работы проводить можно, но при строгом соблюдении определенных условий.

А условия эти такие:

- место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например, бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;

- место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

- территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;

- лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.