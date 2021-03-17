Воронежские лесники проверяют готовность к работе в лесопожарный сезон

фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

С 15 апреля в Воронежской области вводится особый противопожарный режим. К его началу в лесопожарных станциях – филиалах Воронежского лесопожарного центра проверяют готовность сил и средств к предстоящему. лесопожарному сезону. Представители ГУ МЧС России по Воронежской области, областного управления организации пожаротушения и казенного учреждения «Лесная охрана» оценивают состояние техники, укомплектованность необходимым оборудованием и инвентарем, наличие ГСМ, работу диспетчерских пунктов и другие вопросы, связанные с готовностью к предстоящему пожароопасному сезону.

Кроме того, по словам руководителя Воронежского лесопожарного центра Владимира Галдина, к началу сезона предстоит укомплектовать штаты лесопожарных станций временными рабочими.