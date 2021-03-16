Проект сохранения исторического дома Стародубцева и Клюева в центре Воронежа разработают орловцы

В группе департамента ОКН ВКонтакте опубликовали информацию о выдаче разрешения на разработку проекта по сохранению объекта культурного наследия «Жилые дома Стародубцева и Клюева», расположенных в Центральном районе по адресу: улица Студенческая, 35. Его заказчиком выступает региональный Фонд капитального ремонта.

В управлении по охране культурного наследия посчитали, что лучше всего с этой работой справятся специалисты ЗАО «Горпроект» из города Орла. Проект им нужно будет разработать не позже апреля 2021 года. А до 2022 года в планах Фонда капремонта стоят ремонт фасада, подвалов, фундамента, электрики, отопления и системы водоснабжения.

Двухэтажные жилые дома Стародубовой и Клюева – два соединенных кирпичных здания. Один дом построили в 1910 году для семьи надворного советника Михаила Стародубова, второй появился в 1911-м, собственником значился крестьянин Константина Клюева. Здания уцелели в Великую Отечественную войну. После освобождения Воронежа их объединили.