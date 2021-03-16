Одну из крупнейших птицефабрик Воронежской области продали за 51 миллион рублей

От крупной птицефабрики в ближайшем будущем, видимо, останутся одни воспоминания местных жителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обанкротившуюся фабрику «Птицепром Бобровский» продали с аукциона за 51 миллион рублей. Предприятие приобрела компания «Меркатор», зарегистрированная в селе Нижняя Катуховка Новоусманского района. Основной вид деятельности фирмы – аренда и управления собственным и арендованным имуществом.

Владельцам «Меркатора» достались 100 объектов недвижимости. В их числе немецкие клетки для птиц, комбикормовый завод, склады, мастерские, телятник и коровник на 100 голов. А также девять земельных участков общей площадью в 53,3 гектара. Все это хозяйство находится в поселке Ясенки Бобровского района.

Птицефабрика до недавнего времени была крупнейшим поставщиком яиц в Воронежской области под названиями «Ясенка», «От молодой курочки», «От бобра». Пока в ноябре 2018 года из-за вспышки птичьего гриппа не пришлось ликвидировать около 1,2 миллиона кур. После такого удара предприятие уже не оправилось. И в июне 2020 года его признали банкротом. Инициатором этой процедуры стала ООО «Экониваагро», одна из структур «Эконивы» Штефана Дюрра, предъявившая требования на 412,6 миллиона рублей.

Сначала птицефабрику хотели продать за 314,8 миллионов рублей, потом со скидкой 10 процентов. Покупателей не нашлось. В итоге цена докатилась до нынешних 51 миллиона рублей.