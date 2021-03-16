Главный тренер воронежского «Бурана» избавился от приставки и.о.

Михаил Бирюков снова официально стал главным тренером "Бурана". Фото: с сайта ХК «Буран»

Утвержденный в должности главного тренера «Бурана» на собрании попечительского совета Михаил Бирюков в интервью, размещенном на клубном сайте, рассказал о ближайших планах команды. Он сообщил, что в первом сборе, который недавно стартовал, участвуют пока взрослые ребята, с которыми хотели бы продолжить сотрудничество и трое местных юных хоккеистов, взятых на просмотр.

Бирюков также рассказал, что второй предсезонный сбор запланирован с 5 по 24 апреля. На нем собираются провести 4-5 контрольных встреч. Там уже будут те хоккеисты, которых оставят на следующий сезон, в их числе ориентировочно 12 молодых игроков. После сбора команда уйдет в отпуск и будет ждать решения Лиги о том, когда можно приступить к предсезонной подготовке.

Кроме того, наставник «Бурана» анонсировал изменения в тренерском штабе. Идет поиск специалиста, который поможет заложить фундамент по физподготовке. На этом посту хотят видеть специалиста высокого уровня с опытом работы в игровых видах спорта. Также скорее всего появится тренер по защитникам и меньшинству. Сергей Королев продолжит отвечать за атаку и большинство. Александр Буйницкий останется в тренерском штабе и будет заниматься видеометодикой и видеоразборами.

По словам Михаила Бирюкова, бюджет клуба на сезон останется прежним. Напомним, минувшее первенство ВХЛ «Буран» завершил на 24 месте из 26 возможных.