В академии воронежского «Факела» отобрали команду девочек-футболисток

Появление в академии группы девочек может дать толчок развитию женского футбола в регионе Фото: с сайта ФК "Факел"

В академии воронежского «Факела» имени Владимира Проскурина впервые прошел отбор в женскую команду. Тренеры оценили возможности 22 девушек. Из них 10 участниц были зачислены, а еще четыре остались на условиях продолжения просмотра. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

- Я очень довольна. Девчонки молодцы, все выложились на полную катушку. Да, у кого-то получалось лучше, у кого-то хуже - у всех разный уровень подготовки. И многие компенсировали это самоотдачей, что очень радует. Девочки безумно хотят попасть в академию. Их уровень будет расти, потому что для этого есть все условия. Уверена, появление группы девочек даст толчок развитию женского футбола в регионе, - подчеркнула тренер женской группы Людмила Шестопалова.

Ранее мы писали, что Российский футбольный союз (РФС) присвоил официальный статус академии «Факел» имени Владимира Проскурина. Теперь воронежские воспитанники смогут участвовать в соревнованиях Юношеской футбольной лиги.