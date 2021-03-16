Резонансная инициатива по установке памятника лидеру группы «Сектор Газа» в Воронеже оказалась неправильно оформлена

Последние годы поклонники творчества Юрия Хоя собираются у его могилы Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Городское управление культуры рассмотрело обращения по вопросу установки в Воронеже памятника лидеру группы «Сектор Газа» Юрию Клинских (Хою). В ответе, в частности, говорится, что с подобными ходатайствами могут обращаться только государственные органы, организации или общественные объединения.

Напомним, вызвавшее резонанс обращение поступило от общественного активиста Ильи Наумова. Получается, что рассматривать его комиссия не имеет права?

Кроме того, требуется заявление с указанием источников финансирования арт-объекта, историческая или историко-биографическая справка и проект благоустройства. Насколько известно, ничего из этого подготовлено не было.

Только тогда ходатайство выносится на рассмотрение комиссии, которая может поддержать инициативу или отклонить.

Илья Наумов планировал, что открытие памятника состоится ко дню рождения исполнителя - к 27 июля 2021 года. Он даже обсудил детали проекта с одним из региональных скульпторов. Хотя пока финальной концепции нет. Как нет и четкого понимания, где взять деньги на реализацию проекта. Возможен народный сбор. Но неизвестно, завершится ли он успехом?

Мэр Вадим Кстенин ранее отреагировал на предложение: он подчеркнул, что проголосовал бы за установку, но окончательное решение по таким вопросам принимает не глава города, а комиссия по культурному наследию. Пока же в мэрии проводят собственный опрос.

Большая часть воронежцев (45%) поддерживают идею установки памятника лидеру группы «Сектор Газа» Юрию Клинских (Хою). Еще 18% респондентов также высказались «за», но отметили, что необходимо соблюсти определенные условия. Поддержку инициатива чаще всего находит среди местных жителей в возрасте от 18 до 29 лет. Такие данные приводит институт общественного мнения «Квалитас».