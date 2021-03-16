В Воронежской области пропал мужчина, вышедший из дома в одних шлепанцах

Евгения Подольского нет дома уже трое суток. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» попросили помощи добровольцев в поисках 32-летнего Евгения Подольского. Мужчина 13 марта вышел из своего дома в поселке Первомайский Эртильского района в одних шлепанцах и пропал.

Приметы Евгения Подольского: рост 175 сантиметров, худощавый, темные короткие волосы, серо-голубые глаза. Был одет в темно-синюю куртку, черные штаны, обут в черные шлепанцы.

Всем, кто что-либо знает о том, где сейчас Евгений, просят позвонить по бесплатному номеру горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или 112.