Музыка мира в июне, парад и иностранцы - осенью: 11-й Платоновфест объявил воронежцам программу

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

16 марта дирекция Платоновфеста объявила программу российской части 11-го форума искусств.

С 3 по 20 июня воронежцам покажут постановки местных театров в блоке «Воронежский кейс», а также 9 спектаклей российских театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Новокузнецка и Архангельска. В афише представлены работы известных российских режиссеров - Льва Додина, Дмитрия Крымова, Юрия Бутусова, Иосифа Райхельгауза, Андрея Прикотенко, Данила Чащина и других.

Запланирована программа бесплатных видеопоказов - в июне можно посмотреть постановки главного немецкого театрального фестиваля Theatertreffen. Эта программа пройдет в рамках «Года Германии в России». Летом пройдет и программа «Театр-плюс».

- Также мы планируем показать несколько театральных перформансов по мотивам произведений Андрея Платонова, которые будут созданы приглашенными режиссерами и хореографами с воронежскими артистами специально к фестивалю, - отметила руководитель отдела фестивальных программ Раиса Ждан.

В музыкальной программе июня заявлены четыре академических концерта и опен-эйр «Музыка мира в Белом колодце».

Летом покажут три выставки, также в июне пройдут книжная ярмарка и литературная программа.

Выступления зарубежных исполнителей запланированы в осеннюю часть форума искусств - с 4 по 17 сентября. Тогда же пройдут театральный парад (планируется в День города) и опен-эйры в Зеленом театре и у стен Рамонского замка Ольденбургских.

Полную программу 11-го Платоновфеста мы опубликуем в ближайшее время.