Под Воронежем аферистка «подставила» трех матерей, чтобы прикарманить 1,4 млн рублей

Получить обманным путем более 1,4 млн рублей по программе материнского капитала 56-летней женщине не удалось. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

56-летняя жительница Новоусманского района решила провернуть аферу с получением материнского капитала. От имени трех знакомых женщин она подала заявление в сентябре, декабре 2019-го и в январе 2020 года о выдаче сертификата якобы в связи с рождением второго ребенка. У этих мам при этом были дети, но у каждой из них только один. И второго никто из них не рожал. Между тем, аферистка могла «облегчить» государственную казну на сумму более 1,4 миллиона рублей. Но чиновники оказались бдительными и на махинацию не поддались.

- В отношении 56-летней женщины возбудили уголовное дело по трем преступлениям, подпадающим под ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Покушение на мошенничество при получении выплат». Новоусманский районный суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно с тем же испытательным сроком. У нее еще есть время для обжалования этого решения, - рассказали в прокуратуре Новоусманского района.