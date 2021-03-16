Завершился III Открытый хоккейный турнир на призы Нововоронежской АЭС

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Соревнования проходили на Ледовой арене «Остальная», построенной в рамках Соглашения между правительством Воронежской области и Госкорпорацией «Росатом».

Турнир стартовал 17 ноября, а завершился 15 марта. Закрытие приурочили к трехлетию ледовой арены. В соревнованиях участвовали любительские команды. По уровню мастерства их разбили на две группы – А и Б.

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В рамках турнира на лёд выходили хоккеисты из Нововоронежа, Воронежа, Лисок, Бутурлиновки, Елань-Колена и Россоши. В условиях пандемии коронавирусной инфекции матчи проходили без зрителей, а прямые трансляции встреч шли на YouTube-канале ледовой арены.

На церемонии награждения спортсменов присутствовали руководители Нововоронежской АЭС и представители администрации города атомщиков.

«Мы гордимся, что даже в непростых условиях пандемии удалось провести уже ставший традиционным хоккейный турнир. Уверен, хоккей в Нововоронеже будет активно развиваться, и мы увидим ещё много зрелищных матчей», – сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

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В группе А золотые медали завоевала команда «Уран», на счету которой 8 побед из 12 сыгранных матчей. В группе Б – команда «СДО» («Союз дорожных организаций Воронежской области»): у нее 9 побед из 16 матчей.

Полный список победителей и призёров, а также турнирные таблицы можно найти на сайте Нововоронежской федерации по хоккею http://nvrn-hokkey.ru.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей

Нововоронежской АЭС