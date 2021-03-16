В Воронеже объявили точные даты частей одиннадцатого Платоновского фестиваля

Михаил Бычков Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

16 марта худрук Платоновского фестиваля Михаил Бычков объявил точные даты XI форума искусств и частично - его программу.

Одиннадцатый Платоновфест из-за ситуации с коронавирусом пройдет в Воронеже в три этапа.

16 - 17 апреля воронежцам представят спецпроект форума - гастроли Большого театра России со спектаклем «Укрощение строптивой».

С 3 по 20 июня пройдет российская программа Платоновфеста.

А с 4 по 17 сентября - представят зарубежную программу, в надежде, что к осени ситуация с пандемией коронавируса улучшится, откроются границы и иностранные исполнители смогут прилететь в нашу страну.

- Так получается, что мы делаем двойную работу - фактически, по организации двух фестивалей. После 10-го сезона, когда мы подготовили программу для июня, а потом ее пришлось переделывать на сентябрь, мы понимаем, что есть сложности, но мы к ним готовы. Это опыт, - отметил Михаил Бычков.

О программе мы напишем в ближайшее время.