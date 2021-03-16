В Хоперском заповеднике в Воронежской области от африканской чумы погибли 12 диких кабанов

Наличие ДНК вируса африканской чумы свиней подтвердило лабораторное исследование Фото: Хопёрский государственный природный заповедник, ВКонтакте.

В Хоперском государственном заповеднике 12 диких кабанов погибли от вируса африканской чумы свиней. Тела животных обнаружили инспекторы еще 8 марта на территории Васильевского лесничества.

- В результате лабораторного исследования проб патологического материала от павших кабанов было выявлено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней, - сообщили 16 марта сотрудники заповедника.

Об очаге заражения на территории природного заповедника мы сообщали ранее. После этого в Грибановском районе Воронежской области ввели карантин по заболеванию африканской чумой свиней. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев. Ограничения продлятся три месяца - до 10 июня включительно.

Сейчас организовано ежедневное патрулирование территории Хоперского заповедника, чтобы выявить павших кабанов. Также инспекторы обращают внимание на нетипичное поведение животных.

Отметим, что для человека африканская чума свиней опасности не представляет. Но к ней восприимчивы домашние и дикие свиньи всех возрастов. Источник инфекции - больные животные и вирусоносители. Переносить заболевание могут птицы, люди, домашние и дикие животные, грызуны, накожные паразиты, бывшие в контакте с больными и павшими свиньями.