В Воронеже водитель пырнул ножом жителя дома, сделавшего ему замечание за парковку

Водителю за удар ножом мужчины, с которым дрался, грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: из архива «КП»

На днях полицейским позвонили из больницы и рассказали, что к ним поступил 38-летний воронежец с тяжелым ножевым ранением.

Стражи порядка выяснили, что в тот вечер во дворе одной из многоэтажек на улице 9 Января Коминтерновского района мужчина сделал замечание водителю за то, что он занял место на парковке. Началась драка, в ходе которой приезжий достал нож. Он ударил им местного жителя в грудь, после чего уехал.

Полицейские, пользуясь полученной оперативной информацией, задержали по подозрению в преступлении 56-летнего воронежца и доставили его в отдел полиции. Он признал свою вину.

- В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до десяти лет лишения свободы). Суда он будет дожидаться в следственном изоляторе, - сообщили в региональном ГУ МВД.