В Воронеже ищут подрядчика для разработки проекта по благоустройству Северного леса

Ранее мы рассказывали, что Северный лес оставят в покое и сделают его исключительно территорией для отдыха Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Департамент природных ресурсов Воронежской области начал поиск подрядчика по разработке проекта благоустройства Северного леса. Об этом 16 марта в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

- Как и обещал, максимально сохраним природную составляющую парка: работы должны пройти без вырубки деревьев. В Северном лесу появятся урны, скамейки, асфальтовые дорожки, площадки для выгула собак и многое другое, - прокомментировал глава региона.

Начальная она же максимальная цена контракта - чуть менее 8,2 млн рублей. Заявки от участников принимают до 6 апреля.

Ранее мы рассказывали, что Северный лес оставят в покое и сделают его исключительно территорией для отдыха. Зеленая территория получит статус памятника природы областного значения. Он предполагает изъятие участков из частного пользования, запрещение рубки деревьев и строительства.

Пока статус не присвоили, в лесу случился пожар, на деревьях стали появляться загадочные красные кресты, а после опять обнаружили просверленные дыры.

Напомним, тихая до поры до времени борьба за Северный лес в конце августа 2020 года перешла в стадию острого противостояния. Тогда появился забор (как оказалось, незаконный), не просто отгораживающий местных жителей от обычных маршрутов прогулок, но рядом с которым и гулять было опасно. Одного местного жителя некие молодчики (предположительно, охранники) повалили на землю и не отпускали, а в другого, пытавшегося заступиться, и вовсе выстрелили из травматического пистолета.

После этого инцидента состоялся стихийный митинг, результатом которого стал поход к забору. Ограждение в итоге свалили. А вскоре стали известны результаты проверки прокуратуры: оказалось, что под видом больных деревьев некие негодяи валили здоровые.

Чтобы подобные инциденты не случались в будущем, планируют установить камеры видеонаблюдения по периметру Северного леса.