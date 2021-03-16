Нападающий воронежского «Факела» снова попал в сборную тура ФНЛ

Андрей Разборов после зимнего перерыва демонстрирует потрясающую игру. Фото: с сайта ФК "Факел"

В символическую сборную тура ФНЛ эксперты второй раз подряд включили форварда «Факела» Андрея Разборова. Нападающий в домашнем матче с «Чертаново» отметился дублем, предопределившим итоговый разгром – 4:1. В последних шести играх на счету Андрея семь голов и две результативные передачи.

Кроме Разборова, аналитики ФНЛ отметили вратаря нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслава Исупова. Два его сейва в последние десять минут позволили отстоять ничью во Владикавказе против «Алании» - 1:1. А также двух игроков столичного «Велеса» - хавбека Артура Галояна и нападающего Артема Федчука. Они приняли активное участие в разгроме «Спартака-2» - 5:0. Артур отдал две голевые передачи, а Артем стал автором одного из двух дублей в матче.

Кроме того, эксперты включили в символическую сборную двух крайних защитников тольяттинского «Акрона» - легионера Феррейру и Антона Килина. Особенно отметили вклад в ничью 1:1 с одним из лидеров «Оренбургом» россиянина, забившего гол точным ударом в дальнюю «девятку».

Гостевую победу красноярского «Енисея» над московским «Торпедо» - 1:0 эксперты тоже не оставили без внимания. В сборной нашлось место для защитника сибирской команды Валерия Цховребова и ее главного тренера Александра Алферова.

Также в сборную 30 тура вошли следующие игроки:

защитник Игорь Юрганов («Балтика» (Калининград);

полузащитники Андрей Мендель («Волгарь» (Астрахань);

нападающие Антон Зиньковский («Крылья Советов» (Самара) и Мухаммад Султонов («Нижний Новгород»).