В Воронеже назвали ТОП-5 вакансий марта с самыми большими зарплатами

Вакансии по деньгам привлекательные, но отрабатывать зарплату нужно будет по полной программе. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Аналитики IT-сервиса по поиску работы и подбору сотрудников Superjob.ru cоставили ТОП-5 самых привлекательных по деньгам вакансий в Воронеже.

На первом месте идет предложение работы операционным директором предприятия, занимающегося переработкой яблок, с зарплатой до 150 тысяч рублей. Должностных обязанностей будет немало: управление технической и кадровой службой, производственным отделом, лабораторией; планирование и выполнение графиков работ, создание, внедрение и оптимизация бизнес-процессов, в том числе их автоматизация. Также нужно будет заниматься оптимизацией издержек.

На эту вакансию требуется специалист с опытом работы по управлению в пищевом производстве не менее пяти лет (причем не менее трех лет на директорских постах). Нужно хорошо знать технологию производства продуктов, а также системы учета и отчетности. А также быть опытным пользователем MS Excel и обладать таким ценным качеством по нынешней жизни как стрессоустойчивость. Возможна аренда жилья, предоставление корпоративного автомобиля.

Второе место у инженера-программиста. Ему готовы платить от 100 до 125 тысяч рублей. В его обязанности будет входить разработка программного обеспечения в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). А также внутрисхемное программирование микроконтроллеров архитектуры ARM (контроллеры продукции STM и MCP). Кроме того, специалисту нужно будет заниматься разработкой собственного кода (модулей, библиотек).

Требования к соискателю: Знание и понимание операционных систем реального времени (RTOS), уверенное владение языками С/C++. Работать нужно будет в офисе в центре Воронежа.

На третьем месте вакансия агронома-аналитика. Ему предлагают зарплату в 100 тысяч рублей. Работать предстоит в IT-компании в области разработки программных решений для сельского хозяйства. Зона ответственности – все Центральное Черноземье.

В обязанности будут входить сбор и анализ информации о производственных процессах хозяйств, проведение их экспертной оценки, объезд полей по выявленным зонам риска, диагностика и документирование выявленных проблем развития. Кроме того, нужно будет участвовать в разработке требований и тестировании нового функционала программного обеспечения SkyScout, а также проводить консультации по нему, а также по средствам защиты растений (СЗР) и внесению удобрений для обслуживаемых хозяйств.

Требования к соискателю: высшее агрономическое образование (агроном, агрохимик, факультет защиты растений), права категории «В»; практический опыт работы в хозяйстве или работа в НИИ или университете; опыт продаж в сфере сельского хозяйства.

Для работы обещают предоставить служебный автомобиль с компенсацией расходов на топливо; мобильный телефон, служебный ipad, оплаченную связь + интернет; а также компенсировать командировочные расходы (суточные + отель + проезд).

На четвертом месте работа программистом Java. Cоискателю сулят зарплату от 90 до 110 тысяч рублей. Ему нужно будет заниматься разработкой программного обеспечения для грузового транспорта. В обязанности сотрудника будет входить проектирование базы данных и разработка серверного API, а также подсистем и компонентов для web и мобильных приложений с последующей их отладкой.

Требования: опыт работы программистом от 1 года, а лучше от 3 лет, знание специальных программ и английского языка (главным образом технического). Оплату обещают сдельную по мере выполнения задач. Кроме того, предоставят свободный график работы и возможность профессионального развития с помощью лекций и семинаров.

Замыкает пятерку вакансия инженера Oracle. Ему предлагают зарплату от 80 тысяч рублей в месяц. Работать предстоит в международной компании с руководством в Германии и офисом в Санкт-Петербурге. Нужно будет участвовать в реализации крупного проекта в Таиланде - миграция на Oracle крупнейшей розничной сети.

Требования: опыт работы от одного года, знание английского языка (разговорного). Предусмотрена полная занятость при «удаленке». Вероятны командировки в Таиланд. Работодатели обещают обеспечить возможностью карьерного и профессионального роста.