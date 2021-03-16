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Происшествия16 марта 2021 15:26

Воронежская пенсионерка перевела мошенникам 443 тыс рублей - своих и кредитных

Женщину обманули "сотрудники службы безопасности банка"
Ярослав ИВАНОВ
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За 15 марта дистанционные мошенники обманули 10 жителей Воронежской области.

65-летняя жительница столицы Черноземья попалась на старую удочку – «звонок из службы безопасности банка». Мужчина на другом конце трубки сообщил, что зафиксирована попытка оформления кредита на ее имя. А для защиты средств пенсионерке нужно оперативно оформить потребительский кредит, после чего снять зачисленные деньги и перевести их на два номера киви-кошелька. Пенсионерка выполнила все рекомендации и, естественно, лишилась всех денег – и своих, и кредитных: в общей сложности - 443 тысяч рублей.

Криминал