Воронежская пенсионерка перевела мошенникам 443 тыс рублей - своих и кредитных

За 15 марта дистанционные мошенники обманули 10 жителей Воронежской области.

65-летняя жительница столицы Черноземья попалась на старую удочку – «звонок из службы безопасности банка». Мужчина на другом конце трубки сообщил, что зафиксирована попытка оформления кредита на ее имя. А для защиты средств пенсионерке нужно оперативно оформить потребительский кредит, после чего снять зачисленные деньги и перевести их на два номера киви-кошелька. Пенсионерка выполнила все рекомендации и, естественно, лишилась всех денег – и своих, и кредитных: в общей сложности - 443 тысяч рублей.