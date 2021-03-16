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Общество16 марта 2021 14:30

В Воронеже выбрали нового президента региональной федерации кикбоксинга

До этого ею руководил легендарный тренер Виктор Жердев, умерший в октябре 2020 года
Юрий КОЗЛОВ
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Иван Терешков.

Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

У федерации кикбоксинга Воронежской области появился новый президент. Им стал 36-летний депутат Новоусманского районного совета, руководитель муниципального центра физической культуры и спорта Иван Терешков. Иван Валерьевич также является командиром местной народной дружины и руководителем спортивно-патриотического клуба «Русичи»

Ранее областную федерацию кикбоксинга возглавлял один из родоначальников этого вида спорта в нашем регионе легендарный тренер Виктор Жердев, мастер спорта международного класса СССР по боксу, судья международной категории. Виктор Иванович умер в октябре 2020 года. С тех пор пост президента оставался вакантным.