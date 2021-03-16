В Воронеже умер известный строитель и экс-депутат облдумы

В Воронеже умер экс-депутат облдумы Петр Семенов. Ему было 63 года.

Петр Семенов окончил Воронежский инженерно-строительный институт, был профессором кафедры управления строительства ВГАСУ. В 1994 году стал гендиректором строительной компании «Воронеж-Дом», а с 2006 года - председателем ее совета директоров.

С 2005-го по 2020-й Петр Семенов был депутатом Воронежской областной думы (председателем комитета по делам молодежи и спорта, заместителем председателя регионального парламента, председателем комитета по собственности и тарифам).

Семенов был лауреатом Золотого фонда Воронежской области в номинации «Общественная деятельность», получил почетный знак «Благодарность от земли Воронежской».

- Активный организатор и проводник многих созидательных инициатив, Петр Иванович внес достойный вклад в социально-экономическое развитие Воронежской области. В профессиональной, депутатской и партийной деятельности он всегда стремился приносить пользу обществу. Искренне разделяю горечь тяжелой утраты. Передаю слова сочувствия родным, близким, друзьям Петра Ивановича, всем, кто работал и был знаком с ним, - выразил свои соболезнования глава региона Александр Гусев.