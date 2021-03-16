Воронежский тренер по спортивной акробатике готовит команду к международным соревнованиям в Женеве

Фото управы Ленинского района

В Ленинском районе чествовали заместителя директора спортивной школы олимпийского резерва № 2, главного тренера спортивной сборной команды Воронежской области по спортивной акробатике, мастера спорта СССР Валерию Кудрявцеву. Глава района поблагодарил Валерию Борисовну за вклад в развитие и популяризацию спортивной акробатики.

Тренер за свою карьеру подготовила десятки чемпионов и призеров первенств России, Европы и Мира, мастеров спорта России и мастеров спорта международного класса. С ее участием разработана примерная программа спортивной подготовки по спортивной акробатике для спортшкол и школ олимпийского резерва, применяемая в отделениях спортивной акробатики по всей стране.

- В настоящее время, не смотря на сложные эпидемиологические условия, Валерия Кудрявцева готовит свою команду к международным соревнованиям европейского уровня, которые пройдут в 2021 году в Женеве, - рассказали в управе Ленинского района.