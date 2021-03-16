В Воронежской области врач реанимации «залечил» до смерти сначала мужчину, потом женщину

Учитывая криминальное прошлое врача, в суде могут дать ему срок, близкий к максимальному. Фото: из архива «КП»

Во вторник, 16 марта, сотрудники прокуратуры направили в суд уголовное дело 54-летнего анестезиолога-реаниматолога Поворинской районной больницы.

По данным следствия, в апреле 2020 года этот врач, находившийся на дежурстве, должен был проконтролировать состояние 56-летней местной жительницы, переведенной в реанимацию из-за ухудшения состояния. В ее палату нужно было заходить по крайней мере один раз в час. А врач без уважительной причины ушел из реанимации.

В это время у женщины полилась кровь из вены. А помогать ей оказалось некому. Пациентке с большим опозданием все же оказали помощь, но ее состояние резко ухудшилось, и на следующий день она умерла.

Врач признал свою вину. При разбирательстве следователи выяснили, что в 2015 году он же так плохо провел анестезию, что его пациент-мужчина умер. В январе 2017 года врача за это на 1,5 года отстранили от работы и два года заставляли регулярно отмечаться в правоохранительных органах. Судимость была погашена, однако, видимо, так ничему горе-специалиста и не научила.

Анестезиолог будет отвечать в Поворинском районном суде по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Ему грозит до трех лет лишения свободы.