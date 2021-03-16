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Происшествия16 марта 2021 12:46

В Воронеже "Фольксваген" помял четыре иномарки, остановившиеся на красный

Водитель, устроивший аварию, отказался от медосведетельствования на алкоголь
Ярослав ИВАНОВ
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фото36.мвд.рф

16 марта "паровозик" собрал "Фольксваген" в Северном районе. Массовое ДТП произошло около 7.10 у дома 46 на бульваре Победы.

По данным полиции, 30-летний водитель «Фольксвагена Джета» врезался в четыре машины, водители которых остановились на красный. В итоге, кроме "Фольксвагена" помяты оказались «Мерседес», «КИА Сид», «Шкода Рапид» и «БМВ Х3».

фото36.мвд.рф

- Водитель автомобиля «Фольксваген Джета» от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался. Сотрудники полиции устанавливают причины ДТП, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

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