В Воронеже ищут мужчину, который в подъезде угрожал ножом 9-летней девочке

Правоохранители ищут мужчину, который днем 15 марта напал с ножом в подъезде на девочку. В полицию обратились местные жители.

Инцидент произошел около 13.00 в подъезде одного из домов на улице Менделеева. Неизвестный, угрожая ножом 9-летней школьнице, потребовал ценности. Но тут в подъезд вошли соседи и спугнули грабителя, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Кстати, фото предполагаемого преступника с камер видеонаблюдения воронежцы выложили в соцсетях вечером 15 марта.

Сотрудники полиции со следователями СК устанавливают все обстоятельства происшествия и личность нападавшего.

- Проводится доследственная проверка по сообщению о разбойном нападении на несовершеннолетнюю. Следователями и криминалистами проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лица, причастного к данному преступлению, опрашиваются местные жители. Ход проверки находится на личном контроле руководителя следственного управления, - сообщили в региональном СУ СК России по Воронежской области.