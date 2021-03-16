Воронежцев приглашают на фестиваль «Крымская весна»

Ежегодный фестиваль «Крымская весна» откроется в Воронеже 16 марта. В 16.00 в филармонии пройдет концерт «Севастопольский вальс», в нем примут участие ансамбль «Воронежские девчата», ансамбль казачьей песни «Держава», Мужского хора ART'o'dox, ансамбль «Радуга».

Фестиваль продлится по 21 марта.

В музее-диораме можно посмотреть выставку Екатерины Князевой «Природа юга России». 18 марта в 10.00 покажут литературно-музыкальную композицию «Воссоединение» в клубе «Придонской», а в 12.00 в клубе «Восток» пройдет лекция «История Крыма». В 14.00 концертно-развлекательную программу «Мы вместе! Крым и Россия» можно посмотреть в клубе «Краснолесье». В 16.00 поучаствовать в мастер-классе по созданию цветочных композиций в техниках декоративно-прикладного творчества «Весеннее ЦВЕТотворение!» в клубе «Тенистый». В 18.00 в клубе «Боровое» пройдет мастер-класс «Цветок Крыма» по изготовлению цветка в технике бумагопластика. 19 марта в 12.00 можно посетить литературные чтения «В крымских степях» в КДЦ «Северный». 20 марта с 11.00 до 16.00 в парке Патриотов пройдут тематические экскурсии «Крымская сирень».

В программе концерты, выставки и другие мероприятия - школах искусств, библиотеках, клубах.