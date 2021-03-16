В Воронеже пройдет семинар для кадастровых инженеров

В пятницу, 19 марта, Управление Росреестра по Воронежской области проведет онлайн-семинар для кадастровых инженеров в соцсетях. Трансляция начнется в 11:00 и пройдет одновременно в «ВКонтакте» и «Facebook». Диалог будет посвящен вопросам кадастрового учета объектов недвижимости по «дачной амнистии», учета изменений в отношении земельных участков, а также вопросам, возникающим при осуществлении кадастрового учета многоквартирных домов.

Разъяснения дадут:

Заместитель руководителя Управления Великосельская Наталья Валентиновна. Начальник отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения и земельных участков Ипполитова Наталья Владимировна. Начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Череповская Людмила Владимировна. Начальник отдела регистрации долевого участия в строительстве Аракелян Варсеник Арамовна.

Оставить пожелания и вопросы для освещения на консультации дополнительно к основным темам можно в обсуждении в ВК (Вопросы и темы для будущих онлайн-консультаций в группе) или в личных сообщениях в любой соцсети Управления.