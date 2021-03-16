В Воронеже среди рабочей недели пойдет снег

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Зима никак не хочет уступать место календарной весне. Несмотря на плюсовую температуру днем, отголоски зимы в виде снега ожидаются в середине рабочей недели и на выходных.

Сегодня, 16 марта, днем +5, без осадков.

Но в среду, 17 марта, чуть похолодает, до +2 днем, а в ночь на четверг пойдет дождь, переходящий в снег. В четверг, 18 марта, днем ожидаются осадки - снег с дождем и до +4.

В пятницу, 19 марта, снова дождь и +4.

В ночь на субботу, 20 марта, снова пойдет снег, он продолжится и утром. Днем будет до +2.

В воскресенье, 21 марта, без осадков, +2.