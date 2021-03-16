Воронежцам покажут "беспечальное" искусство

17 марта в музее имени Крамского стартует вторая выставка в рамках цикла «Открывая фонды». Проект покажет графические произведения салонно-академического искусства.

- Русское искусство второй половины XIX века развивалось в противоборстве и одновременно взаимовлиянии двух ведущих направлений: реалистического и академического. Мастеров академического и салонного искусства их противники-передвижники называли «беспечальными художниками», поскольку социальные проблемы и психологические конфликты – темные стороны действительности, не увлекали этих мастеров, - отметили в музее. - Академисты считали, что искусство призвано возвышать человека над прозой жизни, отвлекать от скуки повседневности, просвещать и радовать одновременно. В сферу интересов этого искусства попадали все жанры: исторический и бытовой, натюрморт и пейзаж, портрет. Главными темами выступали мифологические сюжеты и композиции в русском стиле.

В экспозиции представят рисунки Константина Маковского, Генриха Семирадского, Льва Лагорио, Александра Егорнова, Николая Дмитриева-Оренбургского, Петра Соколова, Николая Сверчкова и Павла Шипова. Всего около 10 графических работ.

Выставка продлится до 25 апреля.