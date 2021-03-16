Незрячие туристы познакомятся с воронежской архитектурой благодаря тактильным барельефам

фото Туристско-информационного центра Воронежа.

Незрячие туристы смогут «увидеть» достопримечательности Воронежа благодаря инновациям - мобильным барельефам с самыми известными зданиями города. Переносные альбомы с достопримечательностями получат экскурсоводы. Проект призван помочь людям с инвалидностью стать более активными, вести полноценную, наполненную впечатлениями и путешествиями жизнь.

- Такое ноу-хау позволит экскурсоводам проводить групповые и индивидуальные экскурсии для незрячих и слабовидящих людей и знакомить их с красотой архитектуры столицы Черноземья, - сообщили в Туристско-информационном центре Воронежа. - Переносные альбомы экскурсовода с барельефами зданий, расположенных на инклюзивных туристических маршрутах Воронежа, а также первая тактильная карта исторической части центрального района города созданы в рамках второй части проекта «Город для всех».

Проект закладывает основы инклюзивной туристической инфраструктуры на принципах «Доступной среды», которая включает не только удобный транспорт, заниженные бордюры и пандусы, адаптированные санузлы, наличие обученного персонала, но и продуманную систему навигации и информации. В 2018 году в Воронеже создали видеогид из 106 роликов, которые рассказывают о достопримечательностях города в формате, адаптированном для восприятия людьми с инвалидностью - через субтитры, жестовый перевод, озвучку.